Türkiye, gece saatlerinde gelen son dakika haberi ile derin bir üzüntü yaşadı. Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen, senarist ve oyuncu Kartal Tibet, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Kartal Tibet'in ölüm haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Canova, Instagram heasbı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Tibet'in vefatını açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kartal Tibet'in hayatı ve filmleri gibi birçok konu araştırılmaya başlandı. Peki, Kartal Tibet kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte detaylar...

KARTAL TİBET KİMDİR VE NEDEN VEFAT ETTİ?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.