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Giriş Tarihi: 3.7.2021 07:18 Son Güncelleme: 3.7.2021 07:18

Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Son dakika... Oyunculuğu ve yönetmenliği ile Yeşilçam'a damga vurmuş isimler arasında olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde duyurulan ve Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberini, oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Bu üzücü gelişmenin ardından Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti konularıyla ilgili olarak araştırmalar hız kazandı. 1938 yılında dünyaya gelen Kartal Tibet, 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuştu. İşte, Kartal Tibet kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorusunun cevabı ve usta sanatçının hayatı...

Türkiye, gece saatlerinde gelen son dakika haberi ile derin bir üzüntü yaşadı. Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen, senarist ve oyuncu Kartal Tibet, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Kartal Tibet'in ölüm haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Canova, Instagram heasbı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Tibet'in vefatını açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kartal Tibet'in hayatı ve filmleri gibi birçok konu araştırılmaya başlandı. Peki, Kartal Tibet kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte detaylar...

KARTAL TİBET KİMDİR VE NEDEN VEFAT ETTİ?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.

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Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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