Zabıta adayları zorlu parkurda ter döktü

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, KPSS puanı ile 30 zabıta memuru alımı için başlatılan süreçte uygulama sınavlara geçildi. Müracaat eden kişilerden mülakatı geçenler, yazılı ve uygulamalı sınav için çağrıldı. Sınavlara hak kazanan 107 adaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk olarak yazılı sınav yapıldı. Ardından zabıta adayları, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde sportif dayanıklılık testine alınarak sıçrama, lastik, ağırlık, takla ve engellerden oluşan parkurda ter döktü. Sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamlayan ve zabıta memuru olmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek aday listeleri, belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacak.



'GÜZEL GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'



Sınavın güzel geçtiğini anlatan 29 yaşındaki Arzu Aydın, "Heyecandan ziyade biraz nabzı yükseltmek gerekiyor. Nabız yüksek olduğu için heyecan gibi yansıyor. Takıldım ama yine güzel geçtiğini düşünüyorum. 1-2 saniye daha düşük olabilirdi. Bu parkurda 47, 45 görüyordum. Top biraz ağır geldi. O biraz engelledi ama onun dışında bir sıkıntı yok" dedi.



'45 SANİYEYİ HEDEFLİYORDUM'



45 saniyeyi hedeflediğini söyleyen Elif Alper, "Biraz heyecan yaptım. Normalde biraz daha kısa sürede bitiriyordum. Tam puanı çok az bir puanla kaçırdım ama iyiydi. 50.46 saniye de tamamladım. 45 saniyeyi hedefliyordum. Gece de uyuyamadım. Çocuğum var. Oda etkiledi galiba. İyi bir sonuç alıp atanmak istiyorum" diye konuştu.