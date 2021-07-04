3 yaşındaki oğlunu arabadan sarkıttığı görüntüler infial yarattı! Vurdumduymaz baba tutuklandı





Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.