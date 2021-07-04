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Giriş Tarihi: 4.7.2021 14:15

3 yaşındaki oğlunu arabadan sarkıttığı görüntüler infial yarattı! Vurdumduymaz baba tutuklandı

DHA
3 yaşındaki oğlunu arabadan sarkıttığı görüntüler infial yarattı! Vurdumduymaz baba tutuklandı

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö.  ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sürücünün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı



Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti.



Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı.


Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

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3 yaşındaki oğlunu arabadan sarkıttığı görüntüler infial yarattı! Vurdumduymaz baba tutuklandı
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