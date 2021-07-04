5 bin egzotik misafir için uyarı: Doğaya salınmamalı!

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN "LORD DERBY" İSTANBUL'DA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de İskender ve yeşil papağan türleri dışında bir de kafes kaçkını 16 tür papağan tespit edildiğini söyleyen Doç.Dr. Per, şunları kaydetti: "Sultan papağanı gibi tam tropikal özellik gösteren türlerin doğada üreyen popülasyonlar kurması beklenmiyor. Ancak bazı dayanıklı türlerin gelecekte üreyen popülasyonlar kurma potansiyeli var. Güney Amerika'ya özgü olan ve ABD ile İspanya'da istilacı olduğu bilinen Keşiş papağanı bir çift olarak 2020'de İstanbul'da görüntülendi. Erikbaş papağan Hindistan'da yerli bir türdür ve bazen tarım zararlısı olabilmektedir. Yeşil papağana morfolojik olarak çok benzeyen bu tür Ankara ve İstanbul'da görüntülendi. Vatandaşlar bazen yeşil papağan ve İskender papağanı türlerini morfolojik benzerlikleri nedeniyle birbirine karıştırıyordu. Nesli tehlike altında bir tür olan Lord Derby papağanı Hindistan, Çin ve Tibet'te doğal yayılış göstermektedir Ağaç kesimi ve hayvan ticareti nedeniyle popülasyonu azalmıştır. Türkiye'de nadiren ticareti yapılan bu tür bir yıldır İstanbul Beylikdüzü'nde görüntüleniyor."