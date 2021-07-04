900 bin lirayı gasp eden 3 şüpheli yakalandı

Tekstilci iş adamı Bülent Turan, 4 Haziran 2021 günü, bankadan parasını çektikten sonra aracıyla Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 566. Sokaktaki işyerinin önüne geldi. Aracından indiği sırada arkasına park eden araçtan inen maskeli gaspçılar biranda karşısına çıktı. Elindeki çantayı almak isteyen gaspçılara direnmeye çalışan Turan, bacağından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Turan, gaspçılara daha fazla diremedi. Turan'ın elindeki çantayı alan gaspçılar kaçtı.

900 BİN LİRALIK GASP

Sesleri duyan çevre sakinlerince çağrılan ambulansla Bülent Turan, hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. İfadesi alınan Bülent Turan, çantada 522 bin lira, 10 bin dolar ve 200 bin lira değerinde çek bulunduğunu söyledi.

PLAKA SAHTE ÇIKTI

Kamera görüntülerini inceleyen polis gaspçıların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan incelemede plakanın sahte olduğu anlaşıldı. Çalışmalarına devam eden Gasp Büro ekipleri, otomobilin gerçek plakasına ulaştı. Otomobilin Serhat K.(19) tarafından kiralandığı saptandı. Polis, 2 suç kaydı olan Serhat K., Barış Y.(20) ve 12 suç kaydı olan Okay C'yi(20) gözaltına aldı. Emniyet'te sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.