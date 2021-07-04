Adana'da silahlar patladı! Polisi görünce kaçtı!

TÜFEĞİ KENDİSİNİN ATEŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Emniyete götürülen Cumali B., ifadesinde, tüfeği kendisinin ateşlediğini belirterek, "Cumali Karataş ile alacak verecek konusu vardı. Bu nedenle tartışıyorduk. Kavga esnasında bize silah doğrulttukları için ateş ettim. Yanlışlıkla başka bir çocuğa isabet etti. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.