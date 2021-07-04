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Giriş Tarihi: 4.7.2021 14:15

Adana'dan kahreden haber: Kayıp gencin cesedi bulundu!

DHA
Adana'dan kahreden haber: Kayıp gencin cesedi bulundu!

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize giren Şahin Acar (15), suda kayboldu. Sabah saatlerinde Şahin’in sahile vurmuş halde cesedi bulundu...

Ceyhan'dan dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Yumurtalık Plajı'na gelen Şahin Acar, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Acar, sürüklenerek kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı ancak Şahin'i bulamadı. Sabah saatlerinde denize girenler, bir cesedin sahile vurduğunu gördü. Plaja gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde cesedin Şahin Acar'a ait olduğu belirlendi. Bölgeye gelerek Şahin'in cesedini alan ailesi, defnetmek üzere Ceyhan'a götürdü.

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Adana'dan kahreden haber: Kayıp gencin cesedi bulundu!
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