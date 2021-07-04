Adana'dan kahreden haber: Kayıp gencin cesedi bulundu!

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı ancak Şahin'i bulamadı. Sabah saatlerinde denize girenler, bir cesedin sahile vurduğunu gördü. Plaja gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde cesedin Şahin Acar'a ait olduğu belirlendi. Bölgeye gelerek Şahin'in cesedini alan ailesi, defnetmek üzere Ceyhan'a götürdü.