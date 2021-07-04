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Giriş Tarihi: 4.7.2021 16:36 Son Güncelleme: 4.7.2021 16:38

Adıyaman'da kuzen cinayeti!

DHA
Adıyaman'da kuzen cinayeti!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. Amcasının oğlu tarafından bıçaklanan Hasan Cankara (67) hayatını kaybetti...

Kan donduran olay, Çakırhüyük beldesinde meydana geldi. Hasan Cankara yolda yürürken yanına gelen amcasının oğlu Orhan Cankara ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen, sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Orhan Cankara, yanındaki bıçakla Hasan Cankara'yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Hasan Cankara'yı görenler, durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Cankara, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı duyan Cankara'nın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Orhan Cankara ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Adıyaman'da kuzen cinayeti!
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