Ağrı-Meksika-ABD hattında umut taciri operasyonu

Ankara
polisi kaçak göçmenlerin Meksika
üzerinden
ABD'ye geçişini
sağlayan bir uluslararası
suç şebekesinin Türkiye
ayağını çökertti.
Ankara Göçmen
Kaçakçılığıyla
Mücadele ve
Hudut Kapıları
Şube Müdürlüğü
ekiplerinin 4 ay süren teknik
ve fiziki takip neticesinde
şebekenin Türkiye
ayağındaki 7 kişinin işleri
organize ettiğinin şeması
çıkarıldı. Buna göre Ağrı
'daki şebeke üyeleri
kişi başı 10-15 bin dolar
a
anlaşma yapıyor. Şebekenin
Ankara'daki üyesi O.A. ve
İ.U. Meksika'ya turist vizesi
alma işlemlerini gerçekleştiriyor.
Havalimanında
yurtdışına gidecek olan kişilerle
bir araya gelen A.A.,
Meksika'daki şebeke üyelerine
verilmek üzere 6
bin doları hazır ediyor.
Meksika'daki şebeke üyeleri
de kaçak göçmenleri ABD
sınırındaki Ciudad Juarez
kentinden sınırı geçirerek
oradaki kamp alanlarına
alınmalarını sağlıyor.
Burada anlaşmalı avukatlar
aracılığıyla bu kişiler kamptan
kurtarılarak ABD'ye
veya Kanada'ya geçiriliyor.
Ankara, İstanbul ve Ağrı'da
gerçekleşen operasyonda
O.A., M.S.S., A.A., M.K.,
C.Y., D.A. ve İ.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramada 58 bin 801 dolar ele geçirildi. Hesaplarında da yüklü miktarda hareketlilik tespit edildi.