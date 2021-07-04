Ülkemizde aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte aşılanan kişi sayısı geçtiğimiz günlerde 50 milyonu aştı. Aşı sırası gelen pek çok vatandaş randevu işlemini tamamlarken, randevu tarihini değiştirmek isteyenler aşı randevusu nasıl iptal edilir ve edilirse tekrar alınır mı diye merak ediyor. İşte MHRS ile aşı randevusu iptal etme ekranı ve yöntemleri.
AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Önceden alınan randevuya gidemeyecek olan vatandaşlar, aşıdan diğer vatandaşların faydalanabilmesi için randevusunu iptal etmek istiyor. MHRS'den alınan aşı randevuları aşıların ziyan olmaması için aynı ekran üzerinden iptal edilebiliyor. Ayrıca ALO 182'yi arayarak da randevu iptal işlemi gerçekleştirilebiliyor.
COVID-19 AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?
Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra, "Randevu Al" ekranında yer alan aşı, aile hekimi ve hastane randevusu alma butonlarının hemen altında Aktif Randevularım kısmı yer alıyor. Burada aktif randevuların hemen altında yer alan "Tümünü Göster" butonuna tıklandığında mevcut randevular ve geçmiş randevular görüntüleniyor. Aktif randevunun altında yer alan kırmızı renkli çarpı işaretine tıklandığında aşı randevusu iptal etme işlemi tamamlanmış oluyor.
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİRSE TEKRAR ALINIR MI, NE OLUR?
Aşı randevusu iptal edildiğinde başka bir tarihe randevu almak isteniyorsa MHRS üzerinden "Aşı Randevusu Al" ekranını kullanarak ya da ALO 182'yi arayarak randevu oluşturulabilir. Randevu alma, iptal etme ve değiştirme yetkisi vatandaşa aittir.