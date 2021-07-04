Avcılar'da kaza: Yaralı için plaj şemsiyesi açtılar

İlk müdahalesi burada yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevresindekilere telefon ile konuşan kadının aniden yola çıktığını, duramadığını söyleyen sürücü Emre K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, aracı da trafik otoparkına çekildi.