Muğla'da tekne batmıştı! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Muğla İl Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkiinde bir yolcu teknesi battı. Boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Denize giren tatilciler o anları korkuyla izledi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkiinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren diğer yaralılar anne Narin Yılmaz ve Ravza Yılmaz'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.