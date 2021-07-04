Bir otobüste 101 göçmen

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Gaziantep- Adana otoyolu üzerindeki bir dinleme tesisinde kaçak yabancı uyruklu şahıs taşıyan yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüste yapılan kontrolde araç içerisinde kimliksiz olarak ülkeye farklı tarihlerde Van üzerinden yasadışı yollardan giriş yapan 101 yabancı uyruklu şahıs ile olayla ilgisi bulunan S.A. ve G.A. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Olayın ardından S.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.