Denizli'de şaşırtan görüntü! Sabah uyanınca gözlerine inanamadı!

Araç sahiplerinden Fatih Eren, balkonda uyuduğu sırada büyük bir gürültüyle uyandığını belirtti. Eren; "Balkonda uyuyordum, büyük gürültü sesiyle uyandım. Arkadan vurmuş, hızlı gelmiş, benim aracıma çarparak 2 metre ileriye itmiş, kendi takla atmış. Kendi imkanıyla araçtan çıkmış" dedi. Araç daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve çekici yardımıyla otoparka çekildi. Zarar gören otomobiller ile ilgili tutanak tutuldu. Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatıldığı öğrenildi.