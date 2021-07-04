Düğün davetiyesini dağıtırken kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu Mehmet Koç (30) ile Yusuf İlker Oğuz (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Gece saat 01.30 sularında meydana gelen kazada Seher O'nun kullandığı otomobil, Kardeş Kentler Caddesi ile Işık Sokak kavşağında Mehmet Koç idaresindeki plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı.

30 METRE SÜRÜKLEDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde elektrikli bisiklet sürücüsü ile yanındaki Yusuf İlker Uğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında Mehmet Koç'un 30 metre sürüklediği ortaya çıktı.



Yusuf İlker Oğuz

DÜGÜN DAVETİSYESİ DAĞITIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Yusuf İlker Oğuz'un haftaya düğün davetiyesi dağıttığı ve 23 Temmuz tarihinde düğün olduğu öğrenildi. Yusuf İlker Oğuz'un ayrıca doğum gününde öldüğü öğrenildi. Adli tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenazeler Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe Kasabası Çukurbağ Mahalle Mezarlığında yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.

KADIN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan Mehmet koç ile Yusuf İlker Uguz'un ölümüne neden olan aracın sürüsü Seher O'nun 0.98 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetten yapılan açıklamada kazanı ardından kadın sürücünün Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi Lıfe In Lara Sitesi'ndeki adresinde gözaltına alındığı ortaya çıktı. Seher O.'nun emniyetteki ifadesini ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.