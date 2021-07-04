Edirne’yi sel vurdu

Şiddetli dolu hasat edilmeyi bekleyen buğday ve ayçiçeği tarlalarına zarar verdi. Dolu, evlerin dış cephelerinde de zarara neden oldu. Bazı evlerin dış cephelerindeki boyaların döküldüğü görüldü. Fırtınanın ardından etkili olan dolu yağışının köylerine büyük zarar verdiği söyleyen İskender köyü Muhtarı Selçuk Meriç, "Akşamüstü hava bir anda karardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca fırtına esti, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu. Ondan sonra gelen dolu yağışı ile birlikte ürünlerimiz gitti. Dolunun vurduğu bütün istikamette buğdaylarımız, ayçiçeklerimiz, mısırlarımız gitti. Hasarımız çok büyük. Sigortalı yerler var, sigortası olmayan yerler var. Özellikle sigortası olmayanlar ne yapacak hiç bilmiyoruz. Tarlalarımız hasar gördü, çatılarımız uçtu, elektrik telleri koptu. Yani bildiğiniz savaş alanı gibi oldu. Bundan sonra artık hasar tespit çalışmaları yapacağız, başka yapılacak bir şey yok" dedi. Dolu ve fırtınanın çok şiddetli olduğunu söyleyen köylülerden Ferhat Karaağaç, " Her şey bittikten sonra bir geldik, baktık tarlalar gitmiş" dedi.Dolu yağışında çok korktuğunu ve traktör römorkun altına girdiğini söyleyen Mutlu Özdemir ise "Akşamüzeri 5-6 sıraları tarladaydım. Traktör üzerinde doluya yakalandım. O an çok kötüydü, korkutucuydu. Römorkun altına girdim canımı kurtarmak için" dedi. Dolu yaşında evlerin dış cephelerine büyük zarar gören Müjgan Karaağaç, evin içine sakladıklarını söyleyerek, "Salavat getirdik " ifadelerinde bulundu.