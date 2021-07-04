Ehliyet sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açılmakla birlikte dileyen aday sınavın hemen ardından e-sınav olduğu için sonuçlarını öğrenebiliyor. Bu kapsamda; MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir ve nereden? Bu başlık altından sorgulama ekranı ve bilgilere ulaşabilirsiniz.