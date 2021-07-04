Ehliyet sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açılmakla birlikte dileyen aday sınavın hemen ardından e-sınav olduğu için sonuçlarını öğrenebiliyor. Bu kapsamda; MEB 2021 Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir ve nereden? Bu başlık altından sorgulama ekranı ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARI
Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.
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