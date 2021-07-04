Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Bu kapsamda yeni emekli ve memur maaşları açıklanan rakamlara göre belirlenecek. Hal böyleyken milyonlarca vatandaş "Memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Beklentilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacağı düşünülüyor. İşte en düşük en yüksek emekli maaşı ve 2021 Temmuz ayı zam oranına ilişkin merak edilenler…
2021 TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!
Piyasa Katılımcıları Anketi üzerindeki enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Geri sayım başlarken zamların yarın 10.00'da belli olması bekleniyor.
PAZARTESİ HANGİ KESİME NE ARTIŞI GELECEK?
13 milyon emeklinin maaşı artacak
3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak
Yaşlılık aylığı artacak
Evde bakım maaşı yenilenecek
Engelli maaşı artırılacak
BİRÇOK KESİMİN MAAŞI ARTACAK
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.
Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.
Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.
Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.
Haziran enflasyon sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor.
İŞTE OLASI TEMMUZ MAAŞLARI
TABAN AYLIKLAR
Mevcut: % 6.39 - % 7.67
Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL
Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL
Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL
SOSYAL ÖDEMELER
Mevcut: % 6.39 - % 7.66
65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL
Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL
Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL
Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL
Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL
KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞINDA ENFLASYON RAKAMI BEKLENİYOR
Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 20 ZAM İSTEDİ
Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.
İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı.
Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak.
TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.