Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Bu kapsamda yeni emekli ve memur maaşları açıklanan rakamlara göre belirlenecek. Hal böyleyken milyonlarca vatandaş "Memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Beklentilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacağı düşünülüyor. İşte en düşük en yüksek emekli maaşı ve 2021 Temmuz ayı zam oranına ilişkin merak edilenler…

2021 TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Piyasa Katılımcıları Anketi üzerindeki enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Geri sayım başlarken zamların yarın 10.00'da belli olması bekleniyor.