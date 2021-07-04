"Fuat Sezgin 800 yıllık bir tarihi gün yüzüne çıkardı"

Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 3. yıldönümü nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Senato Toplantısı'nda anıldı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın başkanlığında gerçekleşen ve islam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya'nın da çevrimiçi katkı verdiği Senato Toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, senato üyeleri ve fakültelerin bölüm başkanları katıldı.

800 YILLIK UNUTTURULAN GEÇMİŞ

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan program, TRT'nin hazırlamış olduğu Fuat Sezgin Belgeseli ile devam etti. Belgeselin ardından Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Fuat Sezgin'in vefatının 3. yıldönümü ile ilgili şunları söyledi:

"Bugünkü senato toplantımızın 30 Haziran 2018'de kaybettiğimiz Fuat hocamızı hem anma toplantısı hem de bir yılı değerlendirme toplantısı olmasını arzu ettik. Kayıp Hazinenin Kâşifi olarak adlandırılan Fuat Sezgin hocamız, 94 yıllık ömrünün 60 yılını kayıp hazineler dediğimiz, 800 yıllık unutturulan geçmişi adım adım iğneyle kuyu kazar gibi ortaya çıkarmıştır."

BİN 8 ETKİNLİK YAPILDI

Özellikle 2019 yılında Fuat Sezgin Yılı Kapsamında, 1008 tane etkinlik yapıldığını söyleyerek Fuat Sezgin'in yedi farklı özelliğini dile getiren Rektör Aslan, "Fuat hocamın bana göre yedi farklı özelliğini paylaşmak istiyorum. Fuat hoca öncelikli olarak çok çalışkan bir insandı. 6 ay süre içerisinde Taberi tefsirini yani Arapçayı çok rahat bir şekilde okuyabiliyordu. Kaç dil biliyorsun diye sorulduğunda, ben sayısını bilmiyorum. Herhangi bir eser için hangi ülkeye gittiysem o ülkenin dilini öğrenip öyle gidiyordum, derdi. 17 saat çalışan çalışkan bir şahsiyetti. Ailesine ve milletine çok düşkün olduğunu dile getirebilirim. ifadelerini kullandı.

"FUAT HOCAMIZ ÖZGÜRLÜĞÜNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

"Çalışmalarımın ardında Ursula Hanım vardı derdi. Milletine çok düşkündü çünkü 60 yıl Almanya'da yaşamış ve defalarca Alman vatandaşlığı teklif edilmiş ama kabul etmemiştir. Aile mefhumunu millet mefhumunu iyi hazmetmiş bir hocamızdır. Hoşgörü sahibi birisiydi, 60 ihtilalinde ihraç edilenler arasında hocamız da vardı. Bu durum için gazeteciler olsun yakınları olsun soru sorduklarında verdiği cevap şöyleydi, 'Ben bir şey söylemiyorum çocukça bir şeydi sadece onlara gülüyorum çünkü çocuklara kızamazsınız, küsemezsiniz onlara dolayısıyla çocukça şeylere benim aldırış ettiğim yok' demişti. Fuat hocamız özgürlüğüne çok düşkündü." dedi.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI

"Fuat Sezgin, 2009'da Almanya'nın Hessen eyaletinin, 1981 yılından bu yana sanat ve kültür alanlarında üstün hizmet ve başarılar gösteren bilim insanlarına verdiği 45 bin euro değerindeki Hessen Kültür Ödülü'nü reddetmişti çünkü hocamız ben böyle bir ödülü alamam değerlerimle çelişmiş olamam demişti. Rahmetli hocamız tarihine düşkün biriydi. Kayıp Hazinenin peşine düşerek 17 ciltlik bir eser çıkarıyor. 800 yıllık bir tarihin tekrar gün yüzüne çıkmasında çok önemli bir çalışma yapmıştır. Tarih mirasımızın peşinde, öldüğü zamana kadar, ciddi bir çalışma göstermiştir. Genç dimağa sahip bir insandı. 94 yaşında olmasına rağmen hafızası hiç bulanmadı ve bulanmayan hafızası ile hala yazıyordu." şeklinde konuştu.

"ESERLERİNİ CİLTLEŞTİRİYORUZ"

Rektör Aslan, son olarak, Fuat hocanın bu özellikleri üzerinde düşünülmesi gerektiğini ve Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalardan istifade edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Herkesin bu eserleri okumasının kayıp olan mirasımızı sürekli güncel tutmamızda yardımcı olacağını düşünüyorum. Eserlerinin dili Almanca ama çevirisini bitirdik, dört cildini bastık ve geriye kalan 9 cildini de yıl sonuna kadar tamamlayıp Üniversitelerde kütüphanelerde yerini almasını sağlayacağız."

Anma programı Kırıkkale Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan Fuat Sezgin konulu linol baskı sergisinin gezilmesiyle sona erdi.