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Giriş Tarihi: 4.7.2021 16:06

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş, emekli kurban bayramı ikramiyeleri ile ilgili geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler, her yıl iki dini bayram öncesinde emekli ikramiyesi alıyor. Ramazan ayı öncesinde ikramiye alan emeklilerin, ikramiyesi bu yıl zamlı yattı. Bu noktada emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak soruları merak konusu oluyor. Peki, 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? İşte detaylar;

Emekli kurban bayramı ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte, emekliler zamlı maaşına kavuşacak. Daha sonrasında ise Kurban Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala emekli ikramiyeleri hesaplara yatacak. Peki, emekli ikramiyeleri bu yıl ne kadar, zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

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Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?
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