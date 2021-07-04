Emekli kurban bayramı ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte, emekliler zamlı maaşına kavuşacak. Daha sonrasında ise Kurban Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala emekli ikramiyeleri hesaplara yatacak. Peki, emekli ikramiyeleri bu yıl ne kadar, zamlı mı yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.