Haber Hattı

Yük treni, aracı biçti: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi arasında hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi öldü. Hemzemin geçit kapalıyken bariyerlerin altından geçmeye çalışan Mustafa Uyumaz (69) idaresindeki 59 UU 415 plakalı kamyonete, yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet metrelerce sürüklendi. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uyumaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyumaz'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



3 çocuk annesi, boğazı kesilerek öldürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polise teslim olan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç. (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti. Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikâyette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.



Traktör devrildi iki kardeş öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, anne ve diğer kardeş yaralandı. Kadir Biçer yönetimindeki 16 H 7864 plakalı traktör, İhsaniye Mahallesi Dumruk Atacak mevkisinde devrildi. Sürücü Kadir Biçer ile römorkta bulunan kardeşi Hanife Biçer, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan anne Zale Biçer ve diğer kardeş Burhanettin Biçer, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cesedi kaza yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.



Havai fişek kurbanları anıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek patlamasının yıldönümünde bazı işçiler ve ölenlerin yakınları, fabrikanın önünde anma töreni düzenledi. 'Hendek için Adalet' pankartı taşıyan vatandaşlar fabrikanın giriş kapısına kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar daha sonrasında fabrikanın giriş kapısından içeriye karanfil atarak yakınlarını ve arkadaşlarını yâd etti. Bu arada olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra 10 Haziran'da tahliye edilen Sorumlu Müdür Asiye Angın ile genel ustabaşı Erşan Öztürk için yakalama emri çıkartıldı.

Muhabir- HÜSEYİN CUMALI