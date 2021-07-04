Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da büyük indirim olacak! (6-9 Temmuz 2021)

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; aspiratör, midi fırın, cam ankastre set, elektrik süpürgesi, bisiklet gibi ürünler yer alırken öte yandan mutfak araç gereçleri, yiyecek ve içecek ürünleri, çocuk oyuncakları ve tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. BİM 6-9 Temmuz 2021 aktüel listenin tamamı!
BİM aktüel ürünler listesinin tamamına bu başlık altından ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.
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