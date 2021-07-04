'Hakkınızı helal edin' dedi! Suya daldıktan sonra bir daha görülmedi!

"HAKKINIZI HELAL EDİN"



Öte yandan, Emirhan'ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde; Emirhan'ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, "Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der" dediği anlar yer aldı. Daha sonrasında yüzmeye başlayan Emirhan'dan bir daha haber alınamadı.