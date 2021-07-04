İstanbul Havalimanı’nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün ürünü ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Rusya'nın başkenti Moskova ve Ürdün'ün başkenti Amman'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve durumlarından şüpheneline iki ayrı yolcunun valizlerini detaylı incelemeye aldı.

Yolcuların valizlerinde yapılan x-ray kontrolünün ardından valizlerde 29 şişe viski, 590 elektronik sigara filtresi, 690 tek kullanımlık elektronik sigara, 335 paket nargile tütünü, 30 karton sigara, 20 adet elektronik sigara cihazı ve 30 paket tütün ele olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan yolcular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.