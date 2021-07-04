İstanbullu kısıtlamasız Pazar’da evinde durmadı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra 1 Temmuz itibarıyla son erdi, İstanbullu uzun aranın ardından kısıtlamasız Pazar gününe 'Merhaba' dedi.

Pazar tatilini evde geçirmek istemeyen milyonlarca İstanbullu megakentin sahillerine akın etti. Kimi vatandaş sıcak havadan bunalıp soluğu denizde aldı, kimi vatandaş ailesi ve sevdikleriyle yeşil alanlarda Pazar kahvaltısı yaptı.

Oltasını kapan denize balık avına çıktı, ızgarasını alan Belgrad Ormanı'na mangala gitti. Milyonların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan bir diğeri ise Adalar oldu. Büyükada ve Heybeli adaya gitmek isteyen vatandaşlar iskelede yoğunluk oluştursa da kısıtlamasız geçen Pazar tatili insanların yüzünü güldürdü.