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Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:07

İzmir'de alkollü sürücü olay çıkardı

DHA
İzmir'de alkollü sürücü olay çıkardı

İzmir'in Konak ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı. Ekipler, kendilerine saldıran sürücüyü biber gazıyla etkisiz hale getirmek zorunda kaldı...

Olay, saat 00.15 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.B., 35 ATL 122 plakalı otomobili ile seyir halindeyken trafik polisleri aracı durdurdu. Ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra, alkolmetre ile ölçüm yapacağı sırada E.B. polislere tepki gösterdi. Trafik polislerine tekme atmaya çalışan E.B., biber gazı ile etkisiz hale getirildi. E.B.'nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. "Onca alkollü kişi var beni neden durduruyorsunuz" diyen E.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İzmir'de alkollü sürücü olay çıkardı
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