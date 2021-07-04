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Giriş Tarihi: 4.7.2021 10:57

Kaçakçılara eş zamanlı operasyon

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kaçakçılara eş zamanlı operasyon

Adana'da kaçakçılara düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 8 bin 600 adet makaron, 2 bin 80 paket sigara, bin 200 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde operasyon düzenledi.

Aramalarda 8 bin 600 adet makaron, 2 bin 80 paket sigara, bin 200 litre etil alkol, 135 adet pipo tütünü, 250 adet puro, 130 adet içki yapımında kullanılın kit, 490 adet cinsel içerikli ürün ve 70 şişe cinsel içerikli macun ele geçirildi. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaçakçılara eş zamanlı operasyon
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