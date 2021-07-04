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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce evlerinin önünden kaçırılarak zorla alıkonan 17 yaşındaki Z.G. adlı genç kız, jandarmanın operasyonu ile kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Z.G., 30 Haziran'da evlerinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Hemeh harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla genç kızı, Ceyhan'da alıkonulduğu evden kurtardı. Anne M.G., ve abla F.G., kavuştukları Z.G.'ye dakikalarca sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı kaçıran Mustafa Kurnaz ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarmaya teşekkür eden abla F.G., "Kardeşim daha 17 yaşında bir çocuk. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Böyle bir şeyin başımıza geleceği hiç aklımıza gelmezdi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Öldürülen kadınlar var. Kadınlara, çocuklara bu zorbalık neden. Gekekirse idam yasasını geri getirsinler. Kardeşim kurtuldu. Allah devletimizden razı olsun" dedi.
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Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı
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