Kanserle savaşında dokuzuncu zafer

Ankara
'da
44 yaşındaki Canan Perdahlı, bugüne kadar metastatik meme kanserinin yayılması nedeniyle akciğer, kemik, rahim, yumurtalık kanserlerine 9 kez yakalandı. İlk kez 2010'da metastatik meme kanseri tanısı aldığını belirten Perdahlı, "Son olarak 2019'da kanser metastaz yaparak yumurtalıklarıma yayılmıştı. Kanser en son o zaman nüksetmişti. Daha sonra yaklaşık 3 ay önce kafatası metastazı yaşadım" dedi. Kanserin kafatasına yayılması nedeniyle gördüğü ışın tedavisinden yanıt alınamadığını anlatan Perdahlı, "Kafatasımdaki kanser ameliyatla beyne ulaşmadan durduruldu. Operasyon başarılı geçti. Motivasyonum çok iyi olduğu için iyileşme sürecim de daha rahat ilerledi" dedi. Perdahlı, kanserle 9 kez mücadele etmenin yorucu olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu yoruculuk, hayatı nasıl kabullendiğinize bağlı. Bu hayatın bir sonu var, bir başı var. Ben bir yolculuktayım ve 'Bu yolculuğu nasıl güzel yaşarım' diye düşünüyorum. Tedaviye ya da hastalığa odaklanmak yerine yaşama, yapılacaklara odaklanmak akabinde de tedavinize eşlik edecek motivasyonlarla yola çıkmak gerekiyor." Perdahlı, yaşama küsmeden ve umutsuzluğa kapılmadan verdiği mücadeleyi, kurduğu Metastatik Meme Kanseri Derneği'nde (METAMAZON) hasta ve yakınlarına aktarıyor. Perdahlı "Hastalara gerek medikal gerek sosyal destek vermeye çalışıyoruz. Bu sıra hasta yakınlarıyla da ilgilenmeye başladık. Hasta yakınlarının işi çok daha zor bence. Derneğim, benim çocuğum gibi o yüzden onun benden sonra da devam etmesini, birilerinin bu taşın altına elini sokmasını istiyorum" diye konuştu.