Kartal Tibet’e veda

Efsanevi aktör ve yönetmen Kartal Tibet (83) dün son yolculuğuna uğurlandı. "Karaoğlan" ve "Tarkan" rollerinin efsanevi ismi Tibet için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet ve kızı Kumru Tibet taziyeleri kabul etti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Nuri Alço ve İlyas Salman gibi çok sayıda ünlü katıldı.

Tibet'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tibet'in manevi oğlu olan oyuncu Civan Canova "Kartal Tibet büyük sanatçıydı. Birkaç filmde birlikte rol aldık. 120'ye yakın filmde rol aldı. Karakterimde ve kariyerimde önemli rol almıştır" dedi. Tibet, ölümünden önce pandemi nedeniyle anma töreni yapılmamasını ve kalabalığın toplanmamasını istemişti. Vasiyeti gereği Tibet için bir anma töreni yapılmadı ancak Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde çok sayıda seveni onu son yolculuğuna uğurladı.



BAKAN ERSOY: SANATÇIMIZIN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

Sinemamızın en önemli sanatçılarından birini maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Sanatçımızın isminin kalıcı hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine anılarını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet eylesin.





HÜLYA KOÇYİĞİT: Bu büyük sanatçıya gösterilen ilgi için teşekkür ediyorum. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği ve birlikte oynadığımız çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum.





ORHAN GENCEBAY:

Kartal Tibet hiçbir zaman unutulmayacak. Allah gani gani rahmet eylesin. Sinemamızın starları sanat için görevlerini yaptılar ve halkın gönlünde taht kurdular.