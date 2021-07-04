Kilise, Rum vakfına otel inşaatı için dava açtı

İstanbul
Karaköy'deki Aya Nikola Türk Ortodoks Kilisesi
'nin, yan tarafında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı
tarafından yapılan otel inşaatı sebebiyle büyük hasar aldığı iddia edildi. Temelinde hasar, duvarlarında yarık oluştuğu ileri sürülen kilisenin yönetimi, tedbirsiz inşaatın sorumlusu olarak gördükleri vakfa tazminat davası açtı. Türk Ortodoks Patrikhanesi 4 yıldır süren inşaatı yakın takibe aldı. Kilisenin duvarlarında ve merdivenlerinde yarıklar oluşunca Patrikhane harekete geçerek inşaatın durdurulmasını için bildirimde bulundu. Ancak inşaat tedbir alınmadan sürünce dava açıldı. Türk Ortodoks Vakfı ve Rum Vakfı arasındaki dava asliye hukuk mahkemesinde görülecek.