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Giriş Tarihi: 4.7.2021 13:51

Kitaplar, iyiliğe köprü oluyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kitaplar, iyiliğe köprü oluyor

"İyilik Yayıncılığı" adı altında dünya çapında başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle kitaplardan elde edilen gelirler iyilik hareketlerine bağışlanıyor. Bu kapsamda Uzman Dr. Nursel Tunç Özgen tarafından yazılan, İyilik Yayıncılığı'nın 4'üncü kitabı 'Mucize Hayatın Kendisidir' yayınlandı. Gerçek hayattan esinlenerek yazılan kitapta hayatlarının son demlerinde huzurevine yerleşen insanların maceralarla dolu hikâyeleri anlatılıyor.

Tüm gelirleri Darülacaze'ye bağışlanacak olan kitabın lansmanına; Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Abdullah Atmaca'nın yanı sıra Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Mutasavvuf Yazar Cemalnur Sargut, Darülacaze gönüllüsü Monik İpekel de katıldı.

AİLENİN ÖNEMİNİ ANLATIYOR

Hayatın her şeye rağmen mucizelerle dolu olduğunu göstermeyi amaçlayan 'Mucize Hayatın Kendisidir', anlattığı hikâyelerle unutulan değerleri, aile kavramının önemini ve aile bağlarının gücünü gözler önüne seriyor. En kıymetli hazinenin zaman olduğunu vurgulayan kitabın temsili çizimleri de Ressam Ece Günaçar'ın imzasını taşıyor.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ

İyilik Yayıncılığı adı altında dünya çapında başlatılan kampanyada, İyilik Yayın logosuyla basılan kitapların gelirleri iyilik hareketlerine bağışlanıyor. Bu kampanyanın farkı hem yayınevi, hem satışlar hem de kitapseverlerin duyarlılığı ile birlikte herkesin katkısıyla desteklenmesi. Bu kampanya sayesinde eğitim, sağlık, yurtiçi ve yurtdışı insani yardım gibi birçok farklı alana destek veriliyor. Ayrıca kampanya kapsamında verilecek eğitim desteğiyle öğrencilere, hemşirelik bursu veriliyor. Elden ele yayılan iyilik sayesinde okurların kitaplarına, ihtiyaç sahiplerinin de gerekli yardımlara ulaşması hedefleniyor.

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Kitaplar, iyiliğe köprü oluyor
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