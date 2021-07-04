Kızkalesi’nde plajlar engelliler içinde hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Uzunbağ, büyükşehir belediyesinin Mersin sahillerinde 2'si Silifke ilçesinde 8'i Erdemli ilçesinde olmak üzere 10 plaj işlettiğini belirterek, engellilerin unutulmadığını söyledi.
Uzunbağ, engelsiz rampaları ile ilgi gazetecilere açıklamada bulundu. plajlarda engelli rampalarının olmasına özen gösterdiklerini belirtti. Plajlarımızın büyük çoğunluğunda bu engelli rampalarımız var diyen Uzunbağ, ''Yeni açılan plajlarımızda da engelli rampaları monte ederekten tamamında engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde denize girmelerine imkan sağlayacağız. Plaj işletmelerimiz pandemi kurallarına çok özen gösteriyor. Müşterimiz kullandıktan sonra şezlongların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gibi hassasiyetlerimiz var. Mersin sahilleri cıvıl cıvıl. Bütün halkımızı Mersin sahilindeki plajlarımıza davet ediyorum" dedi.
Plaj imkanlarından engellilerin ücretsiz faydalandığını da hatırlatan Uzunbağ, "Engelli yurttaşlarımızdan plajda herhangi bir şezlong ücreti, diğer ücretleri almıyoruz. Engelli rampalarımız sadece engellilere değil çocuklarımıza da çok büyük katkısı var. Çocuklarımızda engelli rampalarında kendilerine göre tehlike yaşamadan orada ayrı bir oyun alanı üretmiş oluyorlar. Çocuklarımıza ve engellilerimize özel bir hizmet anlayışımız var diyebilirim" şeklinde konuştu.
Kızkalesi'ne eşi ile birlikte Ankara'dan geldiğini belirten Kemal Kurşun, "Kızkalesi'nin denizi güzel. Hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Engellilere yönelik 'engelli rampası' yapmasından ve onların denize girişlerini kolaylaştırdıkları için Mersin Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz " dedi.
Fatma Kurşun'da "Bu hafta sonunu Mersin Kızkalesi'de tatil için değerlendirdik. Denizi ve kumu çok güzel. Ayrıca engelli parkuru çok güzel. Çocuklar da güzel eğleniyor. Gittiğim yerlerde ilk defa burada engelli parkuru gördüm. Engellilere destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.