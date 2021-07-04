Kızkalesi’nde plajlar engelliler içinde hazır

Kızkalesi'ne eşi ile birlikte Ankara'dan geldiğini belirten Kemal Kurşun, "Kızkalesi'nin denizi güzel. Hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Engellilere yönelik 'engelli rampası' yapmasından ve onların denize girişlerini kolaylaştırdıkları için Mersin Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz " dedi.

Fatma Kurşun'da "Bu hafta sonunu Mersin Kızkalesi'de tatil için değerlendirdik. Denizi ve kumu çok güzel. Ayrıca engelli parkuru çok güzel. Çocuklar da güzel eğleniyor. Gittiğim yerlerde ilk defa burada engelli parkuru gördüm. Engellilere destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.