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Giriş Tarihi: 4.7.2021 17:45

Kore Gazisi son yolculuğuna törenle uğurlandı

DURHASAN ŞAHİN
Kore Gazisi son yolculuğuna törenle uğurlandı

Mersin’in Erdemli İlçesinin son Kore Gazisi 92 yaşındaki Halil Gürsoy yaşamını yitirdi. Gürsoy Karaahmetli Mahallesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Halil Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'ndeki İmirzeli Mezarlığına getirildi. Gürsoy'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Tören sonunda gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi. Cenaze törenine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Albay Turhan Şevket Şenol, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül, Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Uzunbağ, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile merhumun yakınları katıldı.

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Kore Gazisi son yolculuğuna törenle uğurlandı
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