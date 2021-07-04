NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILACAK MI?

Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.

Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, UZATILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.