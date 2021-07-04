Nakil oldular, ikinci baharlarını yaşıyorlar

Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Karaciğer Nakil Merkezinde gerçekleştirilen 3 nakil, hastaları yaşama bağladı. Trabzon
'da beyin kanaması sonrası yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki H.A'dan alınan karaciğer, siroz nedeniyle 6 aydır nakil bekleme listesinde bulunan Ayhan Bahadır
'a (52) nakledildi. Erzincan
'da attan düşme sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan karaciğeri de Wilson hastalığı (organda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık) nedeniyle organ nakli bekleme listesinde olan Yasemin Özcan
'a (29) nakledildi. Trafik kazası sonrası yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki M.E'den alınan karaciğer de siroz nedeniyle organ nakil bekleme listesinde yer alan Sacide Coşkun'a (62) nakledildi.