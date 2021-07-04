Nefes borusuna oyun hamuru kaçtı! Ambulans uçakla Ankara'ya yollandı

Kızının yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Recep Akar, olayda ihmal olduğunu öne sürerek konu ile ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi. Akar, kendisine ambulans uçak tahsisi için girişimlerde bulunan Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Can Kara ve kızı ile ilgilenen Çocuk Doktoru Uzm.Dr.Sinem İmrahor İlyas'a teşekkür etti.