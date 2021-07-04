O sürücü teslim oldu: Antalya'da iki gencin ölümüne sebep olmuştu...

İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücünün saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.