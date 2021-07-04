Ozan ihmal kurbanı mı?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu bacakları kopma noktasına gelen 10 yaşındaki Ozan Kara, hastanede bir hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ozan'a çarpan sürücü tutuklanırken, ailesi, sevk edildikleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saatlerce bekletildiklerini iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

21 Haziran'da Nizip ilçesinin Fevkani Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir sürçü geri manevra yaparken kaldırımda oturan 5. sınıf öğrencisi Ozan Kara'ya çarptı. Ayağı otomobil ile kaldırım arasında kalarak ağır yaralanan Ozan Kara, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Ozan Kara'nın amcası Samet Kara, sevk edildikleri hastanenin durumdan haberdar olmadığı gerekçesiyle hastayı kabul etmediklerini iddia ederek burada saatlerce bekletildiklerini söyledi. Kara, "İlk önce yeğenimi kabul etmediler. Daha sonra hastaneye aldıklarında ise 5 buçuk saat hiçbir müdahale etmediler. Gözümüzün önünde ölüyordu, biz de özel bir hastaneye götürmek istedik. Bizlere ambulans bile vermediler. Özel hastaneye gittiğimiz de ise yapacakları bir şey kalmamıştı, ameliyat ettiler. Bir hafta sonra yaşamını kaybetti" dedi.

Yeğenine müdahale edilmediği için başka bir hastaneye sevk için yardım istediklerini belirten Kara, "Aradan saatler geçti kendilerine bize bir yer bulun özel olsun nere olursa olsun götürelim hastamızı, onlar da 'Tamam bekleyin' dedi. Daha sonra geldiklerinde sevk edilecek yer olarak Konya'yı bulduğunu söylediler. Biz de şehirdeki başka bir hastaneye götürmek için ambulans istedik, vermediler. Bu çocuğun ölümünde hastane suçludur. Hastaneye giriş ve çıkış saatimiz bellidir. Bizimle hiç ilgilenilmedi, yalnızca ortopedi doktoru hastanın ayağının kesilmesini önerdi. Biz kesme taraftarı değildik. Sonunda özel bir hastaneye götürdük, ameliyata aldılar. Yeğenimin yaşamaya gücü kalmamıştı. Aşırı kan kaybetmişti. Yeğenim ameliyat olduktan sonra 1 bir hafta sonra yaşamını kaybetti" şeklinde konuştu.

Yeğeninin ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne dava açacaklarını söyleyen Kara, "Hastaneye dava açacağız, gereken her şeyi yapacağız. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" dedi.

Ozan Kara'yı ağır yaralayarak ölümüne sebebiyet veren ehliyetsiz sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanın kendilerine ulaşmasından 10 dakika sonra ilgili uzmanlarca muayene edildiğini iddia edildi. Açıklamada, "Ozan Kara adlı hasta 21 Haziran 2021 tarihinde gece 23.28'de hastanemizin pediatri acil servisine başvurmuştur. Hastanın hastanemize başvurmasıyla birlikte hızlıca stabilizasyonu sağlanmıştır. 10 dakika içerisinde Kardiyovasküler Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi birimleri tarafından konsülte edilmiştir. Ortopedi ve Kardiyovasküler Cerrahi ayağın kötü yaralanmasından dolayı ampütasyon (ayak kesilmesi) önermiş fakat hasta yakınları ampütasyonu kabul etmemiştir. Aile, her türlü sorumluluğu alarak hastalarını özel hastaneye götürmek istediklerini söylemiş ve "Hasta Tedavi Red Formu"nu imzalamışlardır. Hastanın hastanemize başvurduğu andan itibaren tedavi ve tanı sürecinde aksama olmamıştır. Hasta için önerilen tedavi aile tarafından kabul edilmeyerek tüm sorumluluk üstlenilerek özel bir hastaneye götürülmüştür" denildi.