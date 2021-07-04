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Giriş Tarihi: 5.7.2021 01:23

Şanlıurfa yeni Baro Başkanı İzol oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa yeni Baro Başkanı İzol oldu

Pandemiden dolayı ertelenen Şanlıurfa Barosu 35.Olağan Genel Kurul seçimleri 4 ismin adaylığı ile gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Şanlıurfa yeni Baro Başkanı Av. M. Velat İzol seçildi.

Şanlıurfa Barosu Olağan Genel Kurulu Tahir Elçi konferans salonunda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Barosu seçiminde Baro Başkanı Abdullah Öncel yeniden aday olmazken Reşit Tartış, Halil Olgun, Mehmet Velat İzol ve Serhat Demiryeri başkanlık için yarıştı.
Şanlıurfa Barosu Olağan Genel Kurulu Tahir Elçi konferans salonunda yapıldı. 4 adayın yarıştığı seçimde Şanlıurfa Barosu Başkanlığa Halil Olgun 192 oy, Reşit Tartış 181 oy, Serhat Demiryeri 117 oy alırken 232 oyla Avukat Mehmet Velat İzol, yeni baro başkanı olarak seçildi.
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Şanlıurfa yeni Baro Başkanı İzol oldu
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