Şanlıurfa yeni Baro Başkanı İzol oldu

Şanlıurfa
Barosu Olağan Genel Kurulu Tahir Elçi konferans salonunda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Barosu seçiminde Baro Başkanı Abdullah Öncel yeniden aday olmazken Reşit Tartış, Halil Olgun, Mehmet Velat İzol ve Serhat Demiryeri başkanlık için yarıştı.
Şanlıurfa Barosu Olağan Genel Kurulu Tahir Elçi konferans salonunda yapıldı. 4 adayın yarıştığı seçimde Şanlıurfa Barosu Başkanlığa Halil Olgun 192 oy, Reşit Tartış 181 oy, Serhat Demiryeri 117 oy alırken 232 oyla Avukat Mehmet Velat İzol, yeni baro başkanı olarak seçildi.