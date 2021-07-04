Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta dumanlar yükseldi! Berber yangına rağmen tıraşa devam etti!

Olay, Esenyurt Balıkyolu Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi
Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
KUAFÖR TRAŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ
Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti.