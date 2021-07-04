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Giriş Tarihi: 4.7.2021 15:24 Son Güncelleme: 4.7.2021 16:22

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta dumanlar yükseldi! Berber yangına rağmen tıraşa devam etti!

İHA
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta dumanlar yükseldi! Berber yangına rağmen tıraşa devam etti!

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangından yükselen duman mahalleyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çıkan binanın hemen yanındaki kuaförün dumanlara rağmen müşterisini tıraş etmeye devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Esenyurt Balıkyolu Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi

Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

KUAFÖR TRAŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti.

Kuaför tıraşı bitirdikten sonra dışarıya çıktı.

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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta dumanlar yükseldi! Berber yangına rağmen tıraşa devam etti!
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