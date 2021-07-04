Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta dumanlar yükseldi! Berber yangına rağmen tıraşa devam etti!

Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi

Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.