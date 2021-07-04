Son dakika - PKK'nın finans kaynağına büyük darbe: İşte operasyonda ele geçirilenler...

Operasyon sonucunda;



- (15) milyon (217) bin kök kenevir,

- (290) kg toz esrar,

- (600) kök skunk bitkisi,

- (70) bin metre damlama su borusu,

- (4) bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1' i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.