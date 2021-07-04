PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Fakat yine iddiaya göre her ne kadar ağrıları azalmış olan genç kadın vücut ölçülerinin olmadığını, vücudundan sarkmalar meydana geldiğini hatta göbek deliğinin dahi yamulduğunu ve göğüslerinin iltihap kaptığını fark etti. Doktorunun kendisini fiziken ve ruhen yıprattığını belirten genç kadın bir de yaşadığı travma nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı.