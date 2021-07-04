Tateminin Sultanları rakiplerini titretiyor

"GELECEĞİMİZ, KIZLARIMIZ GURURLANDIRIYOR"



Geleceğimizin teminatı kızlarımızın savunma sporları alanına gösterdiği ilgiye dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kızlarımızın göstermiş olduğu gayretin, geleceğimize ışık tuttuğuna dikkat çekti. Başkan Tollu, "Ülkemizin aydın geleceğini emanet edeceğimiz olan gençlerimizin, her alanda yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Kızlarımızın her alanda yetişmesi ülkemiz adına çok önemli Kızlarımızın özellikle sportif faaliyette başarı göstermesi özellikle ülkemizin geleceğinin garantide olduğunun en güzel örneğini taşımaktadır" diye konuştu.

"BİZ VURURSAK KIZ GİBİ VURURUZ"

Kontrollü normalleşme sürecinde sportif faaliyetlere devam eden kız sporcularımızdan bir tanesi Nuran Saydan. Saydan, tekvando alanında ki kararlılığını 'ben onlara vurursam, kız gibi vurmayı görürler' sözleri ile ifade ediyor. Saydan, " Ben Nuran Saydan 14 yaşındayım. 5 yıldır Erdemli Belediye Spor Tekvando Kulübüne geliyorum. Bölgeler arası şampiyonluklarım var. Mersin'de şampiyonluklarım var. Ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Önümüz de ki hafta şampiyonda Belediye Spor Kulübünü temsil edeceğim. Tekvandoyla uğraşmak nasıl bir duygu? İlk başta merakla başladım. Ama sonra yapınca sevdim ve devam etmeye karar verdim. Ve bu beni tecrübelere götürdü, şampiyonluklara götürdü. Çünkü Benim önce kendime güvenim yoktu, maçlara çıkarken korkuyordum. Yeneceğim maçı bile kaybediyordum. Ve ben buna alıştım, artık ben kötü değilim. Ben onlara vurursam kız gibi vurmayı görürler" diye konuştu.