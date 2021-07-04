Nuran, Melisa, Damla ve selin, onlar aydınlık geleceğimizin teminatı kızlarımızdan sadece bazıları. Mersin'de, tateminin sultanları rakiplerini titretiyor geleceğe emin adımlarla yürüyor.
Aydınlık geleceğimizin teminatı kızlarımız, hayata emin adımlar atsın diye sporun her alanında faaliyetler yürütülüyor. Bu alanlardan bir tanesinde tekvando. Akdeniz'in incisi Erdemli 'de, kızların tatemi üzerinde gösterdiği performans görenleri hayran bırakıyor.
"GELECEĞİMİZ, KIZLARIMIZ GURURLANDIRIYOR"
Geleceğimizin teminatı kızlarımızın savunma sporları alanına gösterdiği ilgiye dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kızlarımızın göstermiş olduğu gayretin, geleceğimize ışık tuttuğuna dikkat çekti. Başkan Tollu, "Ülkemizin aydın geleceğini emanet edeceğimiz olan gençlerimizin, her alanda yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Kızlarımızın her alanda yetişmesi ülkemiz adına çok önemli Kızlarımızın özellikle sportif faaliyette başarı göstermesi özellikle ülkemizin geleceğinin garantide olduğunun en güzel örneğini taşımaktadır" diye konuştu.
"BİZ VURURSAK KIZ GİBİ VURURUZ"
Kontrollü normalleşme sürecinde sportif faaliyetlere devam eden kız sporcularımızdan bir tanesi Nuran Saydan. Saydan, tekvando alanında ki kararlılığını 'ben onlara vurursam, kız gibi vurmayı görürler' sözleri ile ifade ediyor. Saydan, " Ben Nuran Saydan 14 yaşındayım. 5 yıldır Erdemli Belediye Spor Tekvando Kulübüne geliyorum. Bölgeler arası şampiyonluklarım var. Mersin'de şampiyonluklarım var. Ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Önümüz de ki hafta şampiyonda Belediye Spor Kulübünü temsil edeceğim. Tekvandoyla uğraşmak nasıl bir duygu? İlk başta merakla başladım. Ama sonra yapınca sevdim ve devam etmeye karar verdim. Ve bu beni tecrübelere götürdü, şampiyonluklara götürdü. Çünkü Benim önce kendime güvenim yoktu, maçlara çıkarken korkuyordum. Yeneceğim maçı bile kaybediyordum. Ve ben buna alıştım, artık ben kötü değilim. Ben onlara vurursam kız gibi vurmayı görürler" diye konuştu.
Mücadele azmi ile çevreye örnek olan sporculardan bir diğeri de Melisa Yıldız. Yıldız, eğitimlerde adeta tateminin tozunu attırıyor. Yıldız, "Ben Melisa Yıldız, Erdemli Belediye Spor Kulübü'nün beş yıllık sporcusuyum. İki defa uluslararası şampiyonaya katıldım. Miniklerde Türkiye beşinciliğim var ve ilde derecelerim var" diye konuştu.
"KORKMUYORUM, YAPABİLİYORUM"
Tekvandonun kendilerine güven kazandırdığını vurgulayan sporcular, tekvando sporu yapmak için cinsiyetin engel olmadığını ifade ediyor. Tatemininin sultanlarından Damla Karaçalı, "Ben Damla Karaçlı, 4 yıldır Erdemli Belediye Spor Tekvando Kulübüne geliyorum. Geçen hafta Mersin seçmelerinde birinci oldum. Bu sporu yaparken, korkmuyorsun, yapabileceğine inanıyorsun. Kendine güvenen herkes bu sporu yapabilir ve fark etmez. Cinsiyet fark etmiyor yani" diye konuştu.
Bir diğer tateminin sultanı Selin Saydan ise, "Adım Selin Saydan beş yıldır tekvando yapıyorum, kendini koruyorsun öncelikle" diye konuştu.
Erdemli Belediye Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Bahri Mumcu ise kız sporcuların değişim sürecine dikkat çekiyor Mumcu, " İlk geldiklerinde kendilerine güvenleri az oluyor. Ama bu sporu sevdikten sonra, yaptıktan sonra baya bir şekilde kendine güveni çok artıyor" diye konuştu.