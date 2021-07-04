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Giriş Tarihi: 4.7.2021 20:41 Son Güncelleme: 4.7.2021 21:00

Tunceli'de feci kaza! Kadının kolu koptu

DHA
Tunceli'de feci kaza! Kadının kolu koptu

Tunceli'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu koptu. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

ARKADAŞININ KOLU KOPTU

Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Tunceli'de feci kaza! Kadının kolu koptu
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