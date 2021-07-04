Turistlerin telefon hatları dolandırıcıların elinde





SAVCILIK TESPİT ETTİ

Kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa başvuran bir işadamı da benzer bir durum ile karşılaştı. Savcılığın araştırmasına göre tehdit için kullanılan telefon numarasının Afgan asıllı bir kişiye ait olduğu ve bu kişinin 4 aydır Türkiye'de olmadığı anlaşıldı.