Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Turizm birliği başkanından acı haber
Giriş Tarihi: 4.7.2021 13:51

Turizm birliği başkanından acı haber

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Turizm birliği başkanından acı haber

Doğu Anadolu Bölgesinin turizmde kalkınması için yıllardır mücadele veren TÜRSAB  Kuzey Anadolu Bölgesi Başkanı Kürşat Özeken, Antalya’da denizde boğularak hayatını kaybetti. Özeken için sosyal medyada binlerce kullanıcı taziye mesajı yayımladı.

Doğu Anadolu Bölgesinde bir çok turizm projesi geliştiren, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürtaş Özeken, Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybetti.

Turizm Acenteleri ile ilgili bir toplantı için Antalya'nın Kemer ilçesine giden Özeken, sabah 5 gibi denize girdi. Denizde yüzmeye başlayan Özeken, arkadaşlarının seslenmelerine karşı cevap vermedi. Arkdaşları durumu hemen cankurtaranlara bildirdi. Can kurtaranlar Özeken'i bitkin halde denizden çıkardı. Hemen hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Özeken, Antalya Özel Vakıf Yaşam Hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınsa da yaşam savaşına yenik düştü.

Özellikle Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı ilgili bir çok projeye imza atan bölgenin turizminin kalkınması için verdiği mücadele ile tanınan Kürşat Özeken için sosyal medyada binlerce taziye mesajı yayımlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Turizm birliği başkanından acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA