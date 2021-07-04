Turizm birliği başkanından acı haber

Doğu Anadolu Bölgesinde bir çok turizm projesi geliştiren, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürtaş Özeken, Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybetti.

Turizm Acenteleri ile ilgili bir toplantı için Antalya'nın Kemer ilçesine giden Özeken, sabah 5 gibi denize girdi. Denizde yüzmeye başlayan Özeken, arkadaşlarının seslenmelerine karşı cevap vermedi. Arkdaşları durumu hemen cankurtaranlara bildirdi. Can kurtaranlar Özeken'i bitkin halde denizden çıkardı. Hemen hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Özeken, Antalya Özel Vakıf Yaşam Hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınsa da yaşam savaşına yenik düştü.

Özellikle Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı ilgili bir çok projeye imza atan bölgenin turizminin kalkınması için verdiği mücadele ile tanınan Kürşat Özeken için sosyal medyada binlerce taziye mesajı yayımlandı.