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Giriş Tarihi: 4.7.2021 10:38

Üç yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtmıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Üç yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtmıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı

İstanbul’da bir kişi; yaramazlık yapan üç yaşındaki oğlunu hareket halindeki aracın kapısından sarkıttı. Gözaltına alınan baba ifadesinde “Yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediğim için olayı gerçekleştirdim” dedi. Baba tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; bir araç sürücüsü tarafından yaşı küçük olan bir çocuğun araç hareket halindeyken araç kapısından sarkıtılması konusu ile ilgili inceleme başlattı.

Araç plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen araç sürücüsü M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişi, üç yaşındaki öz oğlunu gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Üç yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtmıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı
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