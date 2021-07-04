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Giriş Tarihi: 4.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 4.7.2021 07:05

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur için şok şikâyet

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur için şok şikâyet

H.Ö. ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur’a vücut düzeltme denilen bir dizi ameliyat yaptırdı. Ancak operasyonlar sonrası vücudu sarkan, göğsü iltihaplanan ve bu yüzden psikolojik destek gören kadın soluğu savcılıkta aldı

Yaptığı estetik ameliyatlarıyla yurtdışında da adından söz ettiren Doctor B. lakaplı ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur hakkında bu kez bir hastası tarafından şikâyette bulunuldu.



Cihantimur'la göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, bacak kemiği inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve diğer estetik işlemlerini içeren "vücut düzeltme" ameliyatları için anlaşan H.Ö. adlı genç kadın operasyon sonrası göğüs implantının patladığı, poposunun düştüğü ve ayak bileklerinin incelmediği iddiasıyla savcılığa şikâyette bulundu.



H.Ö'nün iddiasına göre ameliyat sonrasında vücudunun tümünde ağrılar hissetti. Günler geçmesine rağmen ameliyat şişliği indikten sonra istediği bel oyuntusu oluşmadı, ayak bilekleri halen kalındı, poposunda gerekli yükselme gerçekleşmedi ve göğüs implantları patlak olduğu için iltihaplar oluştu.



Cihantimur ile yeniden iletişime geçen genç kadın iddiasına göre ünlü estetisyenden 'Vücudun oturacak düzeleceksin' cevabını aldı. Ağrıları azalsa da vücudunda sarkmalar meydana geldiğini, göbek deliğinin dahi yamulduğunu söyleyen kadın yaşadığı travmayla psikolojik tedavi gördü.



Gittiği başka bir doktordan, vücudundaki hasarların yeniden birtakım ameliyatlarla düzelebileceğini öğrenince savcılığa başvuran H.Ö.'nün şikâyetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihantimur hakkında soruşturma başlattı.

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Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur için şok şikâyet
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