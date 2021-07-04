Yakıt deposuna düştü! İtfaiye ölümden kurtardı

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Cemal Turan, Nurettin Mahallesi Camikebir sokakta kullanılmayan eski pekmez imalathanesinin yer altı yakıt deposuna düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cemal Turan'ın düştüğü yere inen itfaiye ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, talihsiz adamı yakıt deposuna sarkıtılan sedyeyle yukarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Turan yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.